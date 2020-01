Adolescente é baleada e homem é morto em disputa de facções criminosas no sudeste do Pará

Homicídio e tentativa de homicídio ocorreram no primeiro dia do ano (Foto:Reprodução)

Um homem foi morto e uma adolescente ficou ferida depois de serem baleados no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, no primeiro dia deste ano. Romário Correia Baleeiro, de 26 anos, e adolescente, de 14, estavam reunidos com um grupo de pessoas comemorando a passagem do ano em uma residência situada na rua Cajazeiras, no bairro da Liberdade I. O grupo estava bebendo desde o dia anterior, 31 de dezembro, e celebrava o ano novo quando foi surpreendido por um homem que chegou ao local em uma motocicleta Honda, de cor amarela. Era por volta de 23h quando o criminoso efetuou vários disparos em direção às vítimas e fugiu logo em seguida.

A adolescente levou um tiro de raspão no ombro e foi socorrida. Ela foi levada ao Hospital Municipal de Parauapebas e está fora de perigo. Já Romário Baleeiro foi atingido com um tiro nas costas e outro na cabeça e morreu ainda no local, sem chance de receber atendimento médico.

Segundo investigações preliminares da polícia, a adolescente seria membra de uma facção criminosa. Além dela, outras pessoas que estavam na residência durante os festejos de fim de ano também pertenciam a mesma organização. A polícia trabalha com a hipótese de briga entre facções rivais que atuam na região.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas o autor dos disparos ainda não foi identificado, segundo informou a delegacia de Paraupebas, responsável pela apuração dos crimes.

Por:Redação Integrada

02.01.20 22h25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...