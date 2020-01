Polícia fecha festa rave, encontra drogas e 27 pessoas são detidas em MT

Polícia fecha festa rave, encontra drogas e 27 pessoas são detidas em Várzea Grande — Foto: Polícia Militar de Várzea Grande/Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, a festa ocorrida com uso de maconha, cocaína e ecstasy e até cogumelo.

Vinte e sete pessoas foram detidas nessa quarta-feira (1º) em uma festa rave em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, a festa ocorrida com uso de maconha, cocaína e ecstasy e até cogumelo.

O evento era realizado em uma chácara no bairro Souza Lima.

Os entorpecentes foram encontrados com alguns dos participantes da festa. Alguns deles tentaram reagir a abordagem e foram algemados.

Os participantes têm idades entre 18 e 32 anos. Foram apreendidas porções de maconha, cocaína e envelopes de ecstasy.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

02/01/2020 14h28

