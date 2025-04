Adolescente é sequestrada e encontrada morta em poço no MT; padrasto e jovem são presos em Cuiabá

Foto Reprodução| Corpo de jovem foi encontrada com pés e mãos amarrados dentro de um poço, horas após ser roubada e sequestrada.

Além das prisões, um adolescente de 17 anos foi apreendido e outro é procurado por suspeita de envolvimento no caso

Uma adolescente de 16 anos foi sequestrada e morta na noite dessa terça-feira (22), no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá.

Heloysa Maria de Alencastro Souza foi encontrada morta com as mãos e pés amarrados dentro de um poço, em uma região de mata, horas após ter sido vítima de um roubo, seguido de sequestro, segundo a Polícia Militar.

Até a publicação desta reportagem, duas pessoas foram presas e um adolescente apreendido: o padrasto, Benedito Anunciação de Santana de 40 anos, e o filho Gustavo Benedito Junior Lara de Santana, de 18 anos, além de um adolescente de 17 anos, apreendido depois de tentar fugir pelo telhado de uma casa.

A polícia ainda procura por outro adolescente de 16 anos por suspeita de envolvimento no sequestro. A polícia investiga se um dos envolvidos no assassinato tinha um relacionamento amoroso com a jovem, mas ainda não há detalhes sobre a motivação do crime.

De acordo com a polícia, as equipes foram acionadas após denúncias de que um carro havia sido roubado e levava a adolescente como refém. Com a ajuda de câmeras de segurança, os policiais identificaram o veículo que seguia em direção a um condomínio da capital.

Durante as buscas, os policiais encontraram duas placas do veículo e um lençol branco próximo a uma área de mata. As equipes então encontraram um poço onde estava o corpo da adolescente.

Por conta da profundidade, foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo.

Prisões

Padrasto e filho são presos suspeitos de envolvimento em sequestro e morte de adolescente em Cuiabá — Foto: Reprodução

O padrastro da vítima foi preso no Hospital Municipal de Cuiabá e Gustavo foi detido na casa da avó. Ambos confessaram participação. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte:G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2025/12:42:16

