Cartaz do Círio de Nazaré 2025 é escolhido

Apesar da decisão, a apresentação do cartaz ao público será no dia 31 de maio, na Basílica Santuário e na Praça Santuário de Nazaré, em Belém.

O cartaz do Círio de Nazaré 2025 foi escolhido nesta terça-feira (22). A escolha foi feita a partir de uma votação secreta.

As ideias foram apresentadas pela agência de comunicação voluntária do Círio, e uma das produções apresentadas foi selecionada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Apesar da decisão, a apresentação do cartaz ao público será no dia 31 de maio, na Basílica Santuário e na Praça Santuário de Nazaré, em Belém. A hora ainda não foi divulgada.

Os cartazes do Círio de Nazaré fazem parte da tradição da festa religiosa e representam os símbolos e temas que compõem a Festa em Belém ao longo dos anos.

Segundo a organização, participaram da escolha o arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira; o padre Francisco Assis de Oliveira, presidente da Diretoria da Festa e reitor da Basílica Santuário de Nazaré; o casal coordenador do Círio 2025 Antonio e Rosa Sousa; o casal secretário Sérgio e Karen Reis e os casais da diretoria de Marketing da Festa de Nazaré, Oswaldo e Ana Mendes, Flávio e Leni Américo e Roberto e Daniela Souza.

