Adolescente invade escola e mata 3 crianças e uma professora no Oeste de SC

(Foto: Simone Fernandes/Arquivo Pessoal) – Um adolescente entrou em uma escola na manhã desta terça-feira (4), em Saudades, no Oeste de Santa Catarina.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Gisela Herman, três crianças e uma professora morreram. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi apreendido após o crime.

De acordo com o delegado regional de Chapecó, Ricardo Newton Casagrande, o adolescente entrou na escola, que fica no Centro do município, e atingiu as vítimas com um facão.

De acordo com o 2º Batalhão da PM de Chapecó, que presta apoio na ocorrência, por volta das 10h35 várias ligações foram feitas de moradores e funcionários pedindo socorro no local. A PM continua em frente à escola.

Veja o comunicado:

“A Cre/Copom recebeu diversas ligações informando que um masculino entrou armado de arma branca tipo (facão), na Creche Aquarela Berçário – município de Saudades/SC, diversas ligações pedindo socorro da polícia, que o indivíduo estaria golpeando alunos e professores”, informou a PM.

As idades das vítimas e do adolescente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros está no local e isolou a área.

O município de Saudades tem 9,8 mil habitantes e fica cerca de 600 quilômetros de Florianópolis.

Fonte: G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...