Pai e amigo são suspeitos de estuprar criança de 1 ano e 11 meses no sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217A do Decreto Lei nº 2.848/40. A pena para quem tiver “conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos” vai de oito a 15 anos de prisão.

A criança será submetida a um exame de corpo de delito para constatar se houve conjunção carnal durante o abuso. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As informações são do Portal Tailândia.

Segundo informações levantadas pela Polícia, Levi Rodrigo estava separado da mãe da criança há mais de um mês, mas sempre frequentava a casa da ex-esposa. A mulher relatou aos policiais que ele bebia com o amigo quando, em determinado momento, pediu para dar banho na criança. Os dois homens foram até o banheiro com a vítima.

(Foto:Reprodução) – Um caso de estupro de vulnerável revoltou moradores do município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

You May Also Like