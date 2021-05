Pastor é conduzido à delegacia por estar de posse de um veículo furtado

(Foto:Reprodução) – Um pastor foi conduzido à Seccional de Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (3), por estar de posse de um veículo que teria sido furtado no município de Ananindeua, no Pará.

Segundo informações da polícia, o veículo de cor branca, modelo HB20,placa QNI 6345, foi alugado por um elemento que depois desapareceu. A vítima registrou a ocorrência, na qual a polícia de Santarém foi informada e assim articulou uma operação no Porto do DER.

O pastor chamado Abdiel dos Santos Ferreira, natural de Mojuí dos Campos, negou ter conhecimento de que o carro era oriundo do crime. “O que aconteceu foi o seguinte: meu sobrinho compra e vende carro. Ele me vendeu esse carro e, segundo ele, comprou de uma pessoa, e eu paguei no valor de R$ 20 mil reais para pagar parcelado o restante no carnê. E foi isso que aconteceu”, afirmou o pastor. E conclui ainda, que foi mais uma vítima de um golpe.

O suspeito, identificado por Adbiel, saiu de Belém na sexta-feira e ao chegar em Santarém por meio de uma embarcação, foi surpreendido em ação rápida do Chefe de Operações da Seccional de Polícia Civil, Hélio Rego. Após ser apresentado à Seccional, será lavrado o procedimento cabível ao caso.

Por: Diene Moura

RG15/ O Impacto – Colaborou Lorenna Morena

