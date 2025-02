Adolescente leva mais de 4 mil picadas de abelhas em escola

Vitor Hugo, de 14 anos, segue internado após ataque de enxame em Fercal; recuperação é positiva, mas ainda é delicada. | Reprodução

Vitor Hugo Ferreira Duarte, estudante de 14 anos, continua sua recuperação após ser atacado por mais de 4,5 mil abelhas na última sexta-feira (14), na Fercal. O jovem foi picado enquanto buscava uma bola perto do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Queima Lençol e, devido à gravidade do caso, precisou ser atendido de emergência na Unidade Básica de Saúde (UBS) 3.

A situação foi dramática. Vitor Hugo foi encontrado em uma ribanceira, coberto pelas abelhas, pedindo socorro. A cada tentativa de resgatar o estudante, o enxame se tornava mais agressivo, o que obrigou testemunhas a atearem fogo na vegetação para afastar as abelhas.

No entanto, a fumaça e o calor acabaram deixando os insetos ainda mais agitados. O médico Madson Rodrigo, que esteve no local, descreveu o momento como caótico, mas, com a ajuda de uma passagem lateral, conseguiu chegar até o jovem e o puxou da nuvem de abelhas.

Após ser retirado da área de risco, Vitor Hugo foi atendido rapidamente na UBS, onde foi estabilizado antes de ser encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular. No local, ele recebeu sedativos e foi intubado devido ao intenso envenenamento causado pelas picadas.

No entanto, a família do adolescente relatou que, apesar da gravidade do quadro, ele já apresenta sinais de recuperação. “Ele está em processo de desintubação, acordando e abrindo os olhos, e até os rins voltaram a funcionar”, contou Letícia de Oliveira Araújo, tia de Vitor Hugo, que também participou do atendimento de emergência.

Segundo os médicos, o quadro de saúde do jovem é considerado delicado, pois, além das mais de 4,5 mil picadas, ainda restam ferrões encravados em seu corpo, que seguem sendo retirados. A sobrecarga dos rins, devido à quantidade de veneno, foi uma das complicações mais graves do ataque. No entanto, os profissionais estão otimistas com a evolução do paciente.

Letícia ainda ressaltou a importância do rápido atendimento na UBS, que foi fundamental para salvar a vida de Vitor Hugo. “A equipe estava unida e coesa, fazendo tudo o que era necessário”, afirmou. A recuperação do adolescente segue sendo monitorada, e a família aguarda ansiosamente por mais boas notícias.

