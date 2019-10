Adolescente mascarado invade escola e dispara rojões contra crianças

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Guarda Municipal, que faz rondas nos horários de entrada e saída dos alunos, deve permanecer em frente à escola durante todo o dia. As atividades do ensino fundamental serão mantidas.

Os funcionários da escola temiam que a mochila do adolescente carregasse algum tipo de armamento. No entanto, o diretor afirma que ela estava vazia.

O menor não é aluno da escola e mora me Balneário Camboriú, a cerca de 14 km de Itajaí. O diretor da escola, Paulo Sérgio Cabral, conta que as crianças começaram a correr assustadas, temendo que os rojões pudessem ser tiros. De acordo com o diretor, o adolescente não parecia alterado.

Um adolescente de 16 anos cobrindo o rosto com uma máscara de caveira invadiu uma escola básica nesta quinta-feira (31) e disparou vários rojões na quadra esportiva, causando pânico em alunos de 6 a 14 anos, além de pais e funcionários do local. O caso aconteceu em Itajaí, litoral de Santa Catarina.

