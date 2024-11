Adolescente morre após praticar bullying e jovem reagir na saída do colégio em MG

Foto: Reprodução | Um vídeo impactante viralizou nas redes sociais mostrando uma trágica sequência de eventos na comunidade de Tejuco, em Brumadinho, Minas Gerais, no dia 31 de outubro.

As imagens registram um adolescente tentando intimidar um colega na saída da escola, mas o que parecia um caso de bullying comum rapidamente evoluiu para uma situação trágica.

No vídeo, o agressor, visivelmente mais alto, provoca e empurra o colega menor, sob os olhares de outros estudantes. No entanto, a vítima da intimidação reage, defendendo-se. Em meio à confrontação, ele bloqueia um chute e derruba o agressor ao chão.

A queda teve consequências graves: o agressor bateu a cabeça com força e entrou em convulsão, deixando todos ao redor em estado de choque. Testemunhas relataram que o adolescente foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital João XXIII, mas não resistiu e faleceu.

O jovem, que tinha apenas 14 anos, foi velado na sexta-feira (01/11).

O caso serve como um alerta para pais, educadores e estudantes sobre os perigos do bullying e a importância de buscar soluções pacíficas para conflitos.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO NO INSTAGRAM DO FOLHA

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/14:51:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...