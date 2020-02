Adolescente morre com suspeita de hantavirose em Novo Progresso

A vigilância em saúde do município de Novo Progresso está investigando as causas da morte repentina da jovem. Ela foi internada no hospital reclamando de dor no peito e falta de ar.(foto:Reprodução)

Uma adolescente morreu neste domingo (02) ,depois ser internado no Hospital municipal de Novo Progresso. A suspeita é que a morte tenha sido causada por hantavirose outra suspeita e leptospirose.

Tamile de Oliveira Lira de 19 anos, foi atendida pela equipe médica, ficou internado na emergência da unidade, mas ela não resistiu e morreu.

Ela foi internada no hospital na manhã reclamando de dor no peito e falta de ar, ela não resistiu e morreu as 12h30mn.

Na certidão de óbito da jovem consta como causa da morte síndrome respiratória aguda grave. A equipe da vigilância, da secretaria municipal de saúde, vai investiga a suspeita de hantavirose na causa da morte.

Existem uma suspeita: hantavirose. Pelo quadro clínico, segundo a direção do hospital, a principal suspeita é de hantavirose.

Porém, os exames e as sorologias recolhidas vão ser analisadas pelo laboratório credenciado ao estado, que fica em Belém.

Hantavirose

Hantavirose é uma zoonose viral aguda é uma doença grave transmitida por roedores silvestres. A hantavirose em humanos pode causar duas formas clínicas da doença: a febre hemorrágica com síndrome renal e a síndrome cardiopulmonar por hantavírus.

Além da contaminação por meio da inalação de pequenas partículas formadas a partir da urina, fezes ou saliva de roedores infectados, é possível contrair a doença de forma percutânea, ou seja, através de escoriações na pele ou mordida de ratos

E ainda ao tocar olhos, boca ou nariz com as mãos contaminadas pelo vírus através da transmissão de pessoa para pessoa.

Já a leptospirose é uma doença causada por uma bactéria, que está no sistema renal dos ratos comuns. Estima-se que 60% dos ratos têm a bactéria na urina.. A forma de prevenção é tentar evitar o contato, que às vezes pode ser inesperado quando se tem uma enchente, por exemplo.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...