Homem de Novo Progresso que estava desaparecido à cinco meses é encontrado

A noticia do desaparecimento de “Raimundo Nonato Filho” foi publicado no Portal do Jornal Folha do Progresso em outubro de 2018.

Após cinco meses sem dar noticia “Raimundo Nonato Filho” de 60 anos, avisou a família do seu paradeiro.

Ele foi encontrado nestes dias por amigos, após serem informados pelo Jornal Folha do Progresso que estava desaparecido, Raimundo avisou a família via whatsapp que esta bem e trabalhando no garimpo.

Seu Raimundo é bastante conhecido na cidade onde levava uma vida pacifica vendendo DVDs, ele nunca fez isto antes, relatou a família.

Ele estava desaparecido desde o Outubro de 2018, após sair para receber um dinheiro no distrito de Vila Isol, nunca mais foi visto e não deu mais notícias à família. Desde então a família, que mora em Novo Progresso ,começou a procurá-lo já que ele não costumava ficar sem dar notícias por muito tempo.

Após dias de buscas, a procura foi encerrada ele estava com uma motocicleta foi dado como desaparecido.

Segundo informações, Raimundo não explicou a motivação do sumiço, disse para família que esta trabalhando em um garimpo, na região [não divulgou local] , disse também que até meados de 2019 vai retornar para Novo Progresso. Ele enviou uma foto via WhatsApp, para mostrar que esta bem. A motivação que levou Seu Raimundo em sair sem dar noticia não foi divulgada!

