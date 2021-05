Adolescente morre eletrocutada ao tocar em aparelhagem

Uma adolescente, de 15 anos, identificada apenas como Rayssa, morreu no domingo (16), após ser eletrocutada ao tocar em um paredão de som durante festa no balneário Túnel, no município de Governador Edison Lobão, no Maranhão.

Segundo a polícia, a menor estava participando de uma competição de dança quando encostou na aparelhagem ao se apoiar para dançar, momento em que recebeu a descarga elétrica. Um vídeo mostra o momento em que amigos percebem que a vítima estava recebendo a descarga elétrica.

Uma mulher chega a tocar na vítima e recebe um choque. Segundos depois, a jovem cai desacordada e a festa é interrompida. As imagens são fortes.

Testemunhas contaram que ela estava um pouco molhada no momento em que aconteceu o acidente. As pessoas que estavam no local tentaram prestar os primeiros socorros, mas ela já foi socorrida quase sem vida.

A adolescente morreu antes dar entrada no hospital do município de Imperatriz do Maranhão. De acordo com a polícia, a menina é moradora de Imperatriz e estava no local a laser.

O delegado Alex Andrade afirmou que a Polícia Civil está acompanhando o caso e vai ouvir pessoas que estiveram na festa para uma eventual responsabilização.“Já enviamos peritos ao local para analisar se a morte foi criminosa ou acidental”, contou o delegado.

Imagens fortes > Clique aqui para visualizar o vídeo

Fonte: MS Notícias

