MC VK incentivou MC Kevin a pular de sacada

As investigações e depoimentos sobre a morte do MC Kevin, que caiu da sacada de um quarto em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, continuam sendo realizadas pela polícia do Rio de Janeiro.

Os novos depoimentos apontam que o causador da “brincadeira” que tirou a vida do funkeiro teria sido seu amigo Victor Elias Fontenelle, mais conhecido como MC VK, que estava com Kevin na praia e teria convidado a modelo Bianca Domingues para o hotel momentos antes da queda.

O áudio abaixo foi divulgado pelo MC Brizola e levanta a suspeita de que o MC VK possa ter culpa ao ter incentivado o MC Kevin a pular de uma varanda para outra para escapar de um possível “flagrante” da esposa.

Em depoimento à polícia da 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelas investigações, MC VK disse que viu as mãos de MC Kevin escorregando do parapeito da varanda do hotel onde o amigo caiu no último domingo. VK ainda confirmou que ele e o funkeiro tiveram relações sexuais com a modelo Bianca Domingues, de 25 anos, no quarto 502, local da tragédia.

Bianca havia dito que como eles estavam sem camisinha, não houve penetração. Em depoimento à polícia, Bianca Domingues afirmou que conheceu MC VK na praia e logo começou a segui-lo no Instagram. No entanto, a garota de programa deixou de seguir o funkeiro na rede social após matéria publicada na Coluna Leo Dias.

