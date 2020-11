Adolescente suspeito de matar mototaxista não credenciado fica em silêncio durante depoimento à polícia

Informalmente, o menor já havia confessado a autoria do ato infracional análogo a latrocínio, mas ao prestar depoimento oficial, preferiu ficar calado.

O adolescente de 15 anos suspeito de matar um mototaxista não credenciado preferiu ficar em silêncio durante depoimento à Polícia Civil. Ele foi transferido para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) em Santarém, região oeste do estado, e a polícia segue com as investigações sobre o caso.

Ao G1, a Polícia Civil informou que outras testemunhas foram ouvidas pelo delegado William Richer, que preside o inquérito. A polícia também aguarda os laudos cadavéricos para entender como Edeuvaldo da Conceição dos Passos, de 46 anos, foi morto.

Ainda de acordo com a polícia, a motocicleta da vítima que era utilizada no serviço de mototaxista não credenciado, ainda não foi encontrada.

Relembre o caso

Edeuvaldo da Conceição dos Passos, de 46 anos, era mototaxista não credenciado e desapareceu no dia 31 de outubro após pegar uma corrida com destino a Belterra.

Câmeras do NIOP instaladas no local onde a vítima foi vista pela última vez mostram que o passageiro era um adolescente, que passou a ser procurado pela polícia para dar esclarecimentos sobre o caso.

A mochila do adolescente e outros objetos pessoais foram apreendidos pela polícia na casa de um familiar dele em Belterra.

No dia 4 de novembro o corpo de Edeuvaldo da Conceição dos Passos foi encontrado em uma área de mata de Belterra, próximo à estrada 5. Por conta do avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível identificar como o homem foi morto.

O adolescente se entregou pela primeira vez no dia 5, mas agrediu o advogado que o representa e fugiu pelas matas. Somente no dia 9 de novembro o adolescente se entregou a polícia, em Santarém.

Por: Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Foto: Reprodução/Redes sociais

