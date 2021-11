Polícia Civil do Pará participa de operação nacional de repressão a crimes contra o patrimônio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O Conselho dos Chefes de Polícia, por meio do Comitê Permanente de Análise e Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, traçou essa operação com todos os estados para fazer frente a esses delitos e prestar contas sobre a repressão qualificada e resultados das investigações desenvolvidas pela Polícia Civil”, informou a delegada.

No Pará, a Polícia Civil empregou um efetivo de 431 policiais no cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, resultado de investigações que vêm sendo coordenadas por delegacias especializadas e órgãos municipais, em diferentes regiões. Esforço

As equipes cumprem mais de mil mandados de prisão e 190 de busca e apreensão. A operação iniciou no dia 8 de novembro e na quarta-feira foi a sua última etapa. No balanço geral, são 92 pessoas presas e apreensão de 308 munições, 30 armas de fogo, 30 veículos e 83 celulares.

