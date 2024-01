Adolescentes são apreendidos por esquema de abuso sexual e apologia ao nazismo, no PA e AM

Operação da Polícia Federal (PF) cumpriu sete mandados de busca e apreensão em cinco estados do Brasil, incluindo o Pará.

Dois adolescentes suspeitos de integrar um esquema de abuso sexual infantojuvenil e um grupo onde ocorria apologia ao nazismo foram apreendidos no Pará e no Amazonas, pela Polícia Federal (PF), que divulgou a ação nesta quinta-feira (25).

A investigação identificou um grupo que utilizava um aplicativo de troca de mensagens para cometer os crimes.

Segundo a PF, a operação nomeada ‘Discórdia’ cumpriu sete mandados de busca e apreensão referentes ao caso em cinco estados do Brasil. Confira as cidades abaixo:

Ananindeua (PA);

Tabatinga (AM);

Paranaguá (PR);

Fortaleza (CE);

Guarulhos (SP);

São Paulo (SP)

e Garças (SP).

Com apoio da Polícia Civil do Pará (PC), a ação apreendeu um adolescente em Tabatinga e o outro em Ananindeua.

“O adolescente de Ananindeua é suspeito de ser o líder de um grupo que praticaria apologia ao nazismo, maus tratos de animais e extorsão. Ele e outros administradores seriam responsáveis por coagir crianças e adolescentes para que enviassem vídeos íntimos; praticassem automutilação com os nomes de usuário dos administradores e com desenho de suástica; e cometessem maus-tratos a animais”, afirmou a PF.

A modalidade é conhecida como “sextorsão”, uma ameaça de divulgar imagens íntimas para forçar a pessoa a fazer algo.

O nome da operação, ‘Discórdia’, é uma referência ao aplicativo de mensagens utilizado pelos suspeitos, segundo a PF.

Em Tabatinga, a apreensão do adolescente foi em flagrante. “Foi encontrada pornografia infantojuvenil no celular do alvo, que foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil da cidade”, completou os agentes.

Os investigados deverão, de acordo com a polícia, responder pelos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, apologia ao nazismo, “sextorsão”, e outros que possam ser identificados no decorrer das investigações.

O líder do grupo responderá pelos atos infracionais cometidos de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como pontuou os agentes.

“Na operação, foram apreendidos celulares, HDs, computadores e notebooks, que passarão por perícia. As informações extraídas ajudarão no andamento das investigações e na identificação de vítimas”, disse a PF.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/13:06:19

