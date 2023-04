Advogada brasileira morre ao enfartar em voo para os EUA

Sara Silva Raimundo passou mal no avião e morreu Foto:| Reprodução/Instagram

Sara Raimundo passou mal durante o voo. A aeronave chegou a fazer um pouso de emergência, mas ela não resistiu

Uma advogada brasileira de 32 anos morreu, na sexta-feira (21), após sofrer uma parada cardíaca em um voo do Rio de Janeiro para Houston, no Texas.

Sara Silva Raimundo passou mal no avião, recebeu massagem cardíaca de um passageiro, mas continuou desacordada.

Ela teve a morte declarada em um hospital da Louisiana, para onde foi encaminhada após pouso de emergência.

A família tenta arrecadar R$ 190 mil para trazer o corpo de Sara de volta ao Brasil.

“A Sara foi levada para o hospital de emergência mais próximo do aeroporto. Lá ela foi atendida, fizeram exames, mas ela veio a falecer”, informou Gilmar Bueno, sócio de Sara, em publicação nas redes sociais.

Sara é uma das fundadoras da Única Instância, empresa que ajuda consumidores das classes C, D e E a resolverem problemas jurídicos com empresas prestadoras de serviço de forma gratuita.

Ela viajava para os Estados Unidos para participar do evento Brazil at Silicon Valley como ouvinte. O voo dela posaria em Houston para fazer uma escala com destino a São Francisco.

As doações para ajudar no traslado da advogada são recebidas pela irmã dela, Tamires Raimundo, por meio de transferência bancária (tamires.sr456@gmail.com).

(tamires.sr456@gmail.com).

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/2023/17:06:49 com informação do (UOL/FOLHAPRESS).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...