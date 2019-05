Advogada itaitubense é absolvida após ser indiciada por corrupção e fraude processual

Elineke Conceição Lameira Leite, advogada absolvida.(Foto:Reprodução)

Advogada foi apontada pela Polícia Civil, como possível corruptora ativa do Escrivão Haroldo, durante o acompanhamento de um cliente na 19° seccional de Itaituba.

A advogada itaitubense Elineke Conceição Lameira Leite, de 26 anos, foi indiciada em 2018 pela Corregedoria da Polícia Civil do Pará no Baixo e Médio Amazonas, juntamente com o Escrivão de Polícia Civil Haroldo Batista Macedo Júnior, por crimes de prevaricação, fraude processual e excesso de exação, que é um tipo de concussão.

Após o inquérito, que foi aberto pelo delegado Elinelson Silva, ter sido enviado à justiça, o Ministério Público o analisou e ficou constatado que não se tratava de tais crimes que estavam contidos no mesmo. O MP aceitou o inquérito, mas como favorecimento real, que é quando se presta auxílio ao criminoso.

Em audiência que aconteceu no dia 02 de Abril de 2019 no Fórum de Itaituba, em que estavam presentes a advogada e o escrivão, ambos acusados dos crime citados, e com a participação dos seus respectivos advogados, foi comprovado que a advogada não teve participação alguma em relação ao crime que estava sendo acusada.

Por: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...