Professora santarena bicampeã no ‘Professores do Brasil’ vai ao Canadá dividir experiências

Adriane Gisele Sá Menezes, que atua no Centro Municipal de Educação infantil José Procópio da Silva, já ganhou o prêmio duas vezes — Foto: Agência Santarém/Divulgação

Adriane Gisele Sá Menezes irá com os demais ganhadores do prêmio nacional conhecer o sistema de educação na cidade de Ottawa.

Bicampeã consecutiva do prêmio nacional “Professores do Brasil” na etapa estadual, a santarena Adriane Gisele Sá Menezes, que atua no Centro Municipal de Educação infantil José Procópio da Silva, no Bairro Santana, em Santarém, no oeste do Pará, viajará ao Canadá para dividir experiências com outros profissionais da área vencedores do prêmio.

Professora de Santarém é bicampeã na fase estadual do prêmio Professores do Brasil

A viagem será nesta terça-feira (21) com destino a cidade de Ottawa e a agenda de Gisele será de 25 de maio a 2 de junho conhecendo sobre o sistema de educação canadense e visitando escolas nos níveis de educação infantil, ensino fundamental, médio e pós- secundário.

Atividades culturais também estão agendadas durante a semana para expô-la à cultura canadense. Toda a viagem será custeada pelos organizadores do Programa.

“Uma oportunidade incrível para mim, tanto no nível pessoal quanto profissional. Ter a oportunidade de conhecer novas metodologias da educação em outro país é extremamente gratificante e valioso. É um aprendizado e uma experiência que vai ficar marcado para sempre”, comemorou a professora.

Adriane foi uma das ganhadoras do Prêmio, com o projeto “Bebês em Movimentos, brincadeiras e descobertas no berçário”. O projeto desenvolvido pela professora tem como público crianças de um ano de idade do Berçário II e consiste no preparo de um espaço adequado, pensando na mobilidade e na segurança, de forma a desenvolver a coordenação motora e a autonomia das crianças.

Prêmio Professores do Brasil

O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação juntamente com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...