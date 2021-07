Advogado é assassinado a tiros durante assalto em rancho em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, um grupo de criminosos invadiu o local e anunciou o assalto. Eles renderam pelo menos sete pessoas que estavam na propriedade e as colocaram amarradas dentro de quartos e banheiros. Crime ocorreu em um rancho de Juscimeira (MT) — Foto: Divulgação

