Advogado e ex-defensor público morre em hospital de Marabá (PA)

(Foto: Reprodução) – Mário Lúcio de Souza Favacho faleceu nesta terça-feira (6), no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, após complicações causadas por um aneurisma na aorta abdominal

O advogado e ex-defensor público Mário Lúcio de Souza Favacho faleceu nesta terça-feira (6), no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, após complicações causadas por um aneurisma na aorta abdominal. Ele aguardava transferência para um hospital na capital, mas não resistiu.

Natural de Macapá (AP), Mário Lúcio atuou como advogado e defensor público em diferentes regiões do estado do Pará, incluindo Belém, Cametá, Marabá e áreas do entorno. Chegou a Marabá na década de 1980, onde se estabeleceu profissionalmente e passou a integrar o sistema de justiça local.

Ao longo de sua carreira, exerceu funções institucionais com dedicação e colaborou para o fortalecimento da atuação jurídica na região sudeste do Pará. Também era conhecido por sua atuação na formação jurídica e pela relação com colegas de profissão.

Em Marabá, formou família com Valdirene Labres, com quem teve filhos e netos. Ele deixa um legado marcado pela atuação pública e pela influência familiar. O velório está ocorrendo no Salão Paroquial da Igreja São João Batista, na Av. Gaviões, 486-552 – Bairro Laranjeiras, em frente ao colégio Deuzuita.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/16:58:36

