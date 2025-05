Segup coordena esquema de segurança com 2 mil agentes para clássico entre Remo e Paysandu

(Foto: Reprodução) – A partida faz parte do 1º jogo da final do Campeonato Paraense 2025 e tem expectativa de reunir mais de 47 mil torcedores

O esquema de segurança pública para o clássico do futebol paraense, entre Remo e Paysandu, marcado para esta quarta-feira, 7, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista “Edgar Proença”, o Mangueirão, contará com cerca de 2 mil agentes de segurança integrados. As ações serão coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com os órgãos de segurança estadual, municipal e federal, cujo principal objetivo é garantir a tranquilidade aos torcedores e a todos que circulam e residem nas vias do entorno do estádio. A partida faz parte do 1º jogo da final do Campeonato Paraense ‘Parazão 2025’ e tem expectativa de reunir cerca de 47,5 mil torcedores, com portões do estádio e estacionamento abertos a partir das 17h e início da partida às 21h.

As ações do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) vão ser executadas de forma integrada antes, durante e após o grande clássico da Amazônia, tanto nessa quarta-feira como no próximo domingo diante da realização de jogos clássicos entre Remo e Paysandu para garantir a ordem e tranquilidade de todos durantes as partidas finais do parazão 2025, como destaca o titular da Segup, Ualame Machado.

“Todo o nosso efetivo mobilizado e integrado permitirá um policiamento ostensivo em todos os pontos estratégicos do estádio e seus arredores, assegurando assim o controle do fluxo de pessoas e a prevenção de incidentes. Dentro do nosso planejamento, reforçamos as ações do policiamento ostensivo, mas também as ações de ordenamento que visam garantir a fluidez do trânsito, o monitoramento constante das áreas de acesso e a eficiência no atendimento e registro de ocorrências. Para nós a prioridade sempre será assegurar um evento seguro e tranquilo para todos os torcedores, permitindo que desfrutem do jogo com a paz e tranquilidade”, afirmou Ualame Machado.

Esquema de segurança – A estratégia de segurança elaborada, engloba o reforço no policiamento e fiscalização das vias de acesso, manutenção da ordem e segurança no estádio; o ordenamento do fluxo de trânsito para garantir a fluidez; a agilidade no atendimento da população se houver a necessidade do registro de ocorrências na Delegacia do Torcedor e de Grandes Eventos e Delegacia de Atendimento à Mulher, e a garantia do direito de ir e vir de todos com tranquilidade.

O aporte operacional começa no início da tarde, sendo reforçado às 17h, quando será liberado o acesso aos portões do estacionamento e ao estádio para o público. O Centro de Controle e Comando Operacional do Mangueirão reunirá os pontos focais de cada força, de onde será possível monitorar as imagens das câmeras instaladas no estádio e no entorno, e assim agilizar as respostas às demandas operacionais, se necessário.

Unidades Policiais – As unidades instaladas no Mangueirão, como o Batalhão de Polícia de Eventos, responsável pela preservação da ordem pública nos grandes eventos realizados, estará em pleno funcionamento na articulação das ações ostensivas da tropa da Polícia Militar, bem como, a Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que vai garantir o atendimento e a agilidade no registros de ocorrências, se necessário.

O que pode e o que não pode levar para o jogo

Conforme deliberação da Comissão de Avaliação de Condutas de Torcidas Organizadas e Segurança nos Grandes Eventos, vinculada ao Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Consep), para a partida, está permitida a entrada de torcedores com água, até dois copos ou sacolet, no padrão de plástico flexível, transparente, de até 300 ml.

Em relação às vedações, a comissão proibiu ambulantes, aparelhagens, carro-som, comercialização de alimentos e bebidas, promoção de raves, uso de estrutura de som e DJ no estacionamento do Mangueirão.

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) será responsável pela orientação, controle e fiscalização dos ambulantes nas áreas externas ao estádio.

Acesso ao estádio e estacionamento

No local não haverá venda de tickets de estacionamento. A orientação é que o público antecipe as compras nos sites para evitar transtornos. O acesso do público para os estacionamentos acontecerá por 7 portões, que estarão em funcionamento para entrada a partir de 17h, sendo 3 lado A, todos pela avenida Augusto Montenegro, e 4 do lado B, pela avenida Mangueirão (Transmangueirão).

A partir das 17h a Avenida Mangueirão (Transmangueirão) a partir da Av. Centenário terá sentido único até o Portão F de acesso ao estádio (ao lado do IML). Ao final da partida, o sentido único é inverso, seguindo até a Avenida Centenário. Do portão F até a Av. Augusto Montenegro a via terá mão dupla e poderá ser acessada apenas por veículos de passeio.

É importante que os condutores também estejam atentos ao acessos:

Sentido Entroncamento – Icoaraci: O condutor pode se manter na faixa da esquerda, e ao chegar no semáforo em frente a Alameda Mangueirinho entrar na via do BRT para ter acesso ao estacionamento lado A via alameda e portão lateral do mangueirinho.

O Detran também irá disponibilizar o Painel Móvel Variável (PMV) para orientação dos condutores no semáforo em frente ao Mangueirinho, visando orientar todos que terão acesso ao estacionamento do pela Alameda Mangueirinho e pelo Portão Lateral do Mangueirinho

Sentido Icoaraci – Entroncamento: Os motoristas poderão acessar o estacionamento pelos três portões do Lado A.

Trânsito – Como medida de segurança e para garantir a maior fluidez no trânsito, mais de 100 agentes do Detran, Batalhão de Polícia Rodoviária da PMPA e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, além de 26 viaturas quatro rodas e 08 motocicletas para atuar na mobilidade e organização do trânsito nas vias de acesso e no entorno ao estádio. Em ambos os sentidos e vias, os agentes vão atuar no ordenamento do trânsito para que os veículos possam fluir com agilidade sem causar transtorno à população e ao público que vai assistir à partida, assim como na travessia de pedestres em frente ao estádio.

“O Sistema de Segurança está atuando dentro de um planejamento para que tudo ocorra da melhor forma possível e todos possam torcer com tranquilidade. Mas queremos reforçar para que as pessoas se desloquem até o estádio com antecedência, a fim de evitar congestionamentos. Inclusive, quem for adquirir tickets de acesso ao estacionamento, estamos orientando que seja comprado com antecedência para que tenha acesso por dois portões exclusivos e assim evitar as filas. Outro ponto que temos reforçado, é a proibição das garrafas de vidro no estacionamento e dentro do estádio, portanto pedimos a colaboração de todos para que possamos garantir a ordem e paz na praça esportiva”, afirmou o secretário adjunto da Segup, Cel. PM Ricardo Neves.

Integração – Equipes da Segup, por meio das secretarias adjuntas Operacional e de Inteligência e Análise Criminal, Graesp e Ciop; polícias Militar e Civil, Detran, Corpo de Bombeiros Militar e Seap, além de outros órgãos estaduais como Seel, órgãos federais como a Polícia Federal, e ainda, os órgãos municipais, Guarda Municipal e Segbel integram as ações planejadas.

Fonte: Vinícius Soares – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/17:01:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...