Aeroporto de Sinop (MT) estabelece novo recorde com 396 mil passageiros em 2024

(Foto: Prefeitura de Sinop/Divulgação) – O Aeroporto de Sinop, sob a gestão da Centro-Oeste Airports (COA), alcançou um marco histórico em 2024, atendendo 396 mil passageiros ao longo do ano.

Isso representa um crescimento de 15% em comparação com 2023, quando 343 mil viajantes passaram pelo terminal.

O aumento na movimentação de embarques e desembarques também foi acompanhado por um aumento de 19% no número de voos, totalizando 3.166 operações regulares realizadas por companhias como Azul, Gol e Latam, com destinos importantes como Cuiabá (MT), Brasília (DF), Guarulhos (SP) e Campinas (SP).

Os resultados positivos são fruto de uma significativa reforma e expansão das instalações do aeroporto. O novo terminal de passageiros, que agora possui 6.049 m², é quase 300% maior do que o espaço anterior de 1.545 m². Essa ampliação resultou em um aumento de 176% nas áreas de embarque e 583% nas de desembarque, proporcionando mais conforto e segurança a todos os usuários.

Além disso, o aeroporto também oferece um novo estacionamento com 273 vagas, equipado com sistemas de segurança modernos e pontos de recarga para veículos elétricos, melhorando ainda mais a experiência dos passageiros.

Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da COA, expressou otimismo em relação aos resultados e à infraestrutura renovada: “A entrega de um terminal mais amplo, moderno e confortável era uma demanda esperada pela região. Concluir esse processo e oferecer aos passageiros uma infraestrutura de ponta, enquanto alcançamos resultados tão expressivos na movimentação, reforça que estamos no caminho certo.”

A COA está planejando expandir ainda mais a oferta comercial e a infraestrutura do aeroporto. Gabriel Magalhães de Carvalho, gestor comercial e financeiro da COA, mencionou que a Sala VIP do aeroporto será ampliada no primeiro semestre deste ano, com a intenção de proporcionar mais comodidade aos passageiros.

