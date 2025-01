Águia vence o Cametá fora de casa na estreia do Parazão 2025

Foto: Reprodução | Na próxima rodada, o Águia enfrenta o Paysandu no Estádio Zinho de Oliveira, no sábado (25), às 17h

O Águia de Marabá começou sua campanha no Parazão 2025 com uma vitória importante fora de casa. O Azulão derrotou o Cametá por 1 a 0, neste domingo (19), no Parque do Bacurau, em jogo válido pela primeira rodada.

O único gol da partida saiu após cruzamento na área, quando Jefinho subiu bem e cabeceou para as redes, garantindo os três pontos para o time marabaense. Na próxima rodada, o Águia enfrenta o Paysandu no Estádio Zinho de Oliveira, no sábado (25), às 17h. Já o Cametá buscará a recuperação contra o Capitão Poço, no mesmo dia, às 15h30, no Estádio Rufinão.

Outros resultados da rodada

Paysandu 4 x 1 Capitão Poço

No Estádio da Curuzu, o Paysandu venceu o Capitão Poço por 4 a 1. Quintana, Bryan Borges e Nicolas (duas vezes) marcaram para o Papão, enquanto Rodrigo descontou para o CAP.

Castanhal 1 x 0 Caeté

No Ninho do Japiim, o Castanhal derrotou o Caeté por 1 a 0. O gol foi marcado por Selson, de voleio, após o goleiro adversário rebater uma finalização de Paulo Rangel.

Tuna Luso 2 x 1 Bragantino-PA

A Tuna Luso estreou com vitória sobre o Bragantino no Estádio do Souza. Wander abriu o placar com um chute de fora da área, e Jayme ampliou de cabeça. O Tubarão diminuiu com João Victor, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1.

Santa Rosa 1 x 3 Independente-PA

O Independente venceu o Santa Rosa por 3 a 1 no Ipixunão. Waldir, Alexandro Melo e Erick marcaram para o Galo Elétrico, enquanto Diego Macedo fez o gol de honra do time da casa.

