Aeroporto Internacional de Belém registra mais de 3,6 milhões de passageiros em 2023

Aeroporto Internacional de Belem (Foto>Divulgação/Norte da Amazônia Airports)



Volume significa crescimento de quase 9% em relação a 2022; movimentação para voos internacionais aumentou 113% no ano

O Aeroporto Internacional de Belém, administrado pela Norte da Amazônia Airports (NOA), registrou movimentação de passageiros quase 9% maior em 2023 em relação ao ano anterior. No total, foram mais de 3,6 milhões de pessoas embarcando ou desembarcando no empreendimento e cerca de 30 mil pousos e decolagens – aumento de aproximadamente 4% em relação a 2022.

“Assim que assumimos a gestão do Aeroporto Internacional de Belém, colocamos em prática nosso Plano de Ações Imediatas, com importantes intervenções em diversas áreas. Além disso, estamos instalando um sistema provisório de climatização, para auxiliar no controle de temperatura dos ambientes e oferecer mais conforto aos nossos passageiros. Enquanto isso, nosso pré-projeto de modernização está sob análise da ANAC, que vai avaliar nossos planos para o futuro desse empreendimento. Acreditamos no potencial de crescimento do Aeroporto Internacional de Belém, especialmente quando falamos em geração de negócios. Por isso, nossos esforços estarão dedicados a fornecer as melhores infraestruturas para a materialização de todo o potencial de desenvolvimento da região”, explica Marco Migliorini, Diretor-Presidente da NOA.

Doméstico x internacional

No ano passado, foram registrados mais de 3,5 milhões de embarques e desembarques domésticos – quase 7% a mais que o volume registrado em 2022 – e mais de 28 mil pousos e decolagens. Em relação a embarques e desembarques internacionais, o aeroporto registrou aumento de 113% – saindo de aproximadamente 61 mil passageiros em 2022 para mais de 130 mil em 2023. Já o movimento de aeronaves teve crescimento de 87%, com mais 1.100 pousos e decolagens em 2023.

“É importante notar o aumento significativo de movimentação de voos internacionais em Belém. Apesar do pouco tempo de gestão, temos atuado junto às companhias aéreas por mais voos com destino a outros países. Em dezembro, tivemos a volta da rota da Surinam Airways para a capital do Suriname, além do incremento de voos para Fort Lauderdale no último mês de 2023 e no início de 2024”, finaliza Migliorini.

Ao todo, o contrato de concessão dos Aeroporto Internacionais de Belém e Macapá prevê a realização de investimentos na ordem de R$ 875 milhões em melhorias de infraestrutura e ampliação de serviços

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA) é uma empresa decorrente do Consórcio Novo Norte, composto pelas empresas Socicam e DIX Empreendimentos, que arrematou o Bloco Norte II na sétima rodada de concessões de aeroportos promovida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em agosto de 2022, com a oferta de outorga de R$ 125 milhões. Por 30 anos, a concessionária será responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans – Júlio Cezar Ribeiro e do Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre.

