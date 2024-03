Agência da Caixa Econômica abre atendimento presencial e tem fila enorme em Novo Progresso

Fila enorme aconteceu nas portas das unidades nesta terça-feira (dia 20), na rua presidente Vargas; são clientes em busca de serviços essenciais como saque do seguro-desemprego, FGTS entre outros. (Foto>Jornal Folha do Progresso)



Uma fila na área externa da agência da Caixa Econômica Federal da Rua Presidente Vargas, no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso, com exposição ao sol e calor de mais de 30°C, gerou reclamação entre clientes nesta quarta-feira (20), a agência não tem espaço físico para comportar o número de pessoas em busca de serviços na unidade.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, apurou que são distribuídas 100 fichas diariamente para atendimento, com prioridade os idosos e mães com filhos no colo e gestantes, as pessoas entram conforme chamadas para serem atendidas. Temos relatos que muitos chegaram na madrugada em busca de atendimento.

O atendimento inicia às 9h (horário de abertura) a equipe da unidade realiza a recepção qualificada, direcionando os clientes e prestando orientações sobre os canais mais adequados e céleres disponíveis para cada demanda.

“Para a comodidade dos clientes, o banco também oferece atendimento por meio dos canais remotos e digitais, como o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT, FGTS, dentre outros. Por telefone, podem contatar o Alô CAIXA pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões). A lista completa de canais de atendimento está disponível em www.caixa.gov.br/atendimento”.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2024/07:16:46

