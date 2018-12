Agência do Banco do Brasil é arrombada no interior do Pará

(Foto: Via WhatsApp)- Uma agência do Banco do Brasil foi arrombada no município de Augusto Corrêa, nordeste paraense, na tarde deste domingo (16).

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada, via 190, após o alarme disparar e a central de monitoramento da detectar que havia alguém dentro da agência.

Ao chegarem no local, os policiais cercaram a agência bancária e deram cinco tiros para cima. Eles entraram na agência e não encontraram ninguém. Durante a revista em caixas eletrônicos e cofre, foi constatado que nada foi levado. Uma parte do muro dos fundos da agência foi quebrada e uma grade da janela foi danificada.

Policiais fizeram buscas nas redondezas, mas ninguém foi preso.

