Governo do Pará atualiza bandeiramento no combate à covid-19; veja o que muda

Nesta quinta-feira (13), após uma reunião com o comitê científico, o Governo do Pará decidiu pela mudança no bandeiramento no enfrentamento à pandemia de covid-19. A mudança vale para algumas regiões e passa a valer a partir desta sexta-feira (14).

Com o resultado de análises da capacidade do sistema da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a decisão foi pela alteração do bandeiramento na Região Metropolitana de Belém, Marajó Oriental, Baixo Tocantins, Nordeste, Baixo Amazonas e Tapajós. Essas regiões deixam o bandeiramento laranja, que indica risco médio, e passam a ter a bandeira amarela, indicando risco intermediário.

Antes, todas as regiões do Estado estavam com a bandeira laranja. A partir de sexta-feira, apenas Marajó Ocidental, Xingu, Carajás e Araguaia se mantém com o bandeiramento de risco médio.

O que muda?

A partir da sexta-feira, nas regiões com bandeiramento amarelo, academias e salões de beleza passam a funcionar sem agendamento prévio; eventos privados podem ser realizados com até 200 pessoas; bares e restaurantes podem funcionar até 01h.

Nas regiões com bandeiramento laranja, praias e balneários serão reabertos; comércio funciona sem restrição de horário; casas de show e boates continuam fechadas.

