Agências dos Correios recebem taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado do governo federal

As agências de Correios de todo Brasil recebem o pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado do governo federal até o próximo dia 9 de fevereiro. A iniciativa está alinhada à missão da estatal de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios.

“Com essa ação, democratizamos o acesso da população brasileira ao concurso, já que estamos presente em todo Brasil com uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

A inscrição deverá ser efetuada somente via internet, no site www.gov.br/concursonacional , no período de 19 de janeiro até 09 de fevereiro de 2024. Para se inscrever, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato e possuir conta no GOV.BR.

Após a autenticação o candidato será direcionado para realizar a sua inscrição, preenchendo as informações solicitadas em tela. Ao finalizar o preenchimento, clicar em “Baixar o boleto”. Será realizado o download do boleto que permite o pagamento por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) nas agências de Correios.

Os valores das inscrições são R$ 60,00 (nível médio) e R$ 90,00 (nível superior).

Em caso de dúvidas, a CESGRANRIO, responsável pela aplicação das provas, disponibiliza o telefone 0800 701 2028 para auxiliar os candidatos que porventura necessitarem de apoio.

Se a dúvida do cliente for especificamente sobre o acesso por meio do GOV BR, poderá ser solucionada via chat.

Sobre o concurso – O Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal. Esse modelo unificado agiliza a contratação de servidores, reconstruindo a capacidade dos órgãos após a perda de 73 mil servidores ao longo dos últimos seis anos.

Os objetivos são promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas. São oferecidas 6.640 vagas de 21 órgãos públicos (confira aqui a lista de órgãos participantes e as vagas oferecidas). Mais informações podem ser obtidas no site do concurso. O Ministério da Gestão também possui um canal oficial de atendimento para dúvidas sobre o concurso: concursonacional@gestao.gov.br .

Sobre os Correios

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções acessíveis, confiáveis e competitivas. Presente em 100% dos municípios do País, a estatal realiza a importante função de integração e de inclusão social, papel indispensável para o desenvolvimento nacional, por meio da maior infraestrutura logística do Brasil: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.

Fonte: Correios e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2024/09:31:00

