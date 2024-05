Cantor é preso suspeito de agredir esposa grávida que o acordou com café da manhã na cama no Mato Grosso

Prato de café da manhã foi quebrado — Foto: Polícia Militar

Mulher contou que acordou o esposo para fazer a surpresa, mas ele não gostou de ser acordado e desferiu um chute na barriga dela. A vítima também foi trancada para fora de casa após as agressões.

Um cantor sertanejo, de 38 anos, foi preso suspeito de agredir a esposa, de 24 anos, que teria o acordado com café da manhã na cama no feriado dessa quarta-feira (1°), em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. A vítima, que está grávida de 6 meses, foi levada hospital com ferimentos e dores abdominais.

Cantor suspeito de agredir esposa ao receber café na cama é solto após mulher retirar denúncia

A Polícia Militar informou que foi chamada pela própria vítima, que foi encontrada no local chorando e trancada para fora de casa.

Aos militares, a mulher contou que preparou um prato de café da manhã para o cantor e o acordou para fazer a surpresa. No entanto, segundo a vítima, ele não gostou de ser acordado e desferiu um chute na barriga dela e a empurrou. Em seguida, quebrou um espelho do quarto e danificou a porta do banheiro.

Ainda de acordo com a polícia, após as agressões, o homem colocou a mulher para o lado de fora da casa e jogou o prato de café da manhã na direção dela. Depois, voltou a dormir.

O cantor foi algemado e encaminhado à delegacia por suspeita de violência doméstica, mas foi liberado após a mulher retirar a denúncia contra ele. Já a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal para exames e, em seguida, foi liberada.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/10:52:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...