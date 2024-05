Dentadura de mulher de Maduro escapa durante discurso e assunto vira meme; vídeo

Dentadura de Cilia Flores, mulher do presidente da Venezuela Nicolás Maduro, escapa durante discurso (Foto: Reprodução/ x / @labtecworld1)

Incidente ocorreu com a primeira-dama durante manifestação em Caracas de 1º de maio, dia internacional do trabalhador.

A dentadura da primeira-dama da Venezuela, Cilia Flores, escapou durante um discurso. A mulher de Nicolás Maduro disse que “estava comendo um chiclete”, mas não a salvou de virar meme nas redes sociais. O ocorrido aconteceu na quarta-feira (1), durante uma manifestação realizada em Caracas para marcar o Dia Internacional do Trabalhador.

Cilia celebrava a marcha dos trabalhadores e defendeu o marido, que também comanadou e discursou durante o evento. “Assim como Maduro, eu continuarei protegendo vocês sempre, junto aos trabalhadores e trabalhadoras. Somos trabalhadores”, disse Cilia, quando sua dentadura escapou. “Estava comendo um chiclete. Somos mais um de vocês”, completou.

Cilia Flores virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na Venezuela e foi alvo de memes, devido a grande repercusão do episódio. Maduro e a primira-dama ainda não se manifestaram sobre o assunto.

Nicolás Maduro é alvo de críticas na Venezuela e internacionalmente por impedir a principal candidata de oposição, María Corina Machado, de disputar as eleições presidenciais, que irão acontecer em menos de três meses. A manifestação do 1º de maio na Venezuela foi diferente de outros lugares do mundo e da própria América do Sul, durante os protestos não houve confronto entre manifestantes e policiais, como aconteceu em alguns países.

Dentadura de mulher de Maduro escapa durante discurso e assunto vira meme.

Leia mais: https://t.co/qyfcsa5Svw pic.twitter.com/JSIs7tRMgo — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 4, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/19:54:57

