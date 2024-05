Inundação no RS: Sobe para 41 o número de mortos e 68 pessoas estão desaparecidas

Mais de 100 trechos de rodovias estaduais e federais estão interditados, o que dificulta o acesso por terra (Foto: MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO)

As previsões indicam que os níveis de água continuarão aumentando nas próximas horas, o que deve agravar ainda mais a situação.

Subiu para 41 o número de mortes após as inundações causadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul (RS). Há 39 mortos e 68 desaparecidos confirmados no último boletim da Defesa Civil do RS, divulgado às 18h desta sexta-feira (03/04). Às 20h, mais duas mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de Gramado.

De acordo com os dados da Defesa Civil do RS, cerca de 265 municípios foram atingidos pela chuva, mais da metade do estado gaúcho. Mais de 350 mil pessoas foram afetadas pelo temporal.

As equipes de resgate estão enfrentando dificuldades para chegar às áreas mais atingidas. Mais de 100 trechos de rodovias estaduais e federais estão interditados, o que dificulta o acesso por terra. Como resultado, os resgates estão sendo realizados principalmente por barcos e, quando possível, por meio de transporte aéreo.

As autoridades estão empenhadas em orientar a população a procurar abrigos seguros, seja em áreas elevadas ou na casa de parentes e amigos. As previsões indicam que os níveis de água continuarão aumentando nas próximas horas, o que deve agravar ainda mais a situação.

