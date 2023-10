Agentes da Polícia Federal marcam manifestação contra o governo

Categoria pede reestruturação da carreira e não descarta greve geral

Policiais e servidores da Polícia Federal marcaram para 8 de novembro mobilização contra o “descaso” do governo federal com propostas de valorização de carreira. Agentes estão se organizando para participar de sessão solene na Câmara dos Deputados e não descartam paralisações e greve geral.

A principal demanda é a reestruturação das carreiras dos trabalhadores. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Luciano Leiro, o atual governo repete o mesmo descaso e a falta de prioridade com os policiais federais que marcaram o governo de Jair Bolsonaro (PL).

“É preciso valorizar o servidor da PF, porque o trabalho só existe porque existem esses policiais federais e servidores administrativos. Mais uma vez, como tivemos no governo passado, o que estamos vendo é um descaso do governo federal”, disse Luciano Leiro.

Os agentes também marcaram para 16 de novembro manifestação em frente ao Ministério da Justiça, em Brasília, e em unidades da PF em todo o país.

Ontem (26/10), cerca de 200 agentes se reuniram na frente da superintendência da PF em Brasília. Faixas pediam a atenção do governo para as demandas dos agentes.

