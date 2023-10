Cabo suspeito por furto de armas do Exército ficou 24 horas desaparecido

Cabo Vagner da Silva Tandu, do Exército, suspeito de envolvimento no furto de 21 metralhadoras- ( Imagem: Reprodução)

Segundo o Exército, Tandu era motorista do tenente-coronel Rivelino Barata de Sousa Batista. O oficial era diretor do arsenal de guerra, mas acabou exonerado logo após o escândalo do sumiço das armas. O coronel Mário Victor Braga Júnior foi nomeado para ocupar o cargo dele.

Um IPM (Inquérito Policial Militar) foi instaurado para apurar as circunstâncias do furto. As investigações apontam que o cabo foi quem transportou as armas do arsenal, em veículo do Exército, até as mãos de criminosos.

Os investigadores apuraram que o cabo contou com a ajuda dos outros cinco militares. Eles cortaram intencionalmente a luz do depósito onde estava o armamento e com isso as câmeras de segurança ficaram desligadas. Depois romperam um lacre no local e colocaram as metralhadoras no veículo oficial.

A perícia encontrou impressões digitais de Tandu no depósito de armas. O Exército informou que o cabo não tinha autorização para entrar lá. Os responsáveis pelo IPM acreditam que Tandu se aproveitou do “livre acesso” porque era homem de confiança do diretor. Rivelino não é investigado.

Criminoso grava vídeo com as armas furtadas

A reportagem teve acesso a um vídeo obtido pela polícia paulista, mostrando parte das armas furtadas em poder de criminosos. As imagens mostram metralhadoras e um fuzil. Um homem questiona a um outro, a quem chama de “Capixaba”, ainda não identificado, como o armamento foi parar ali.

A Polícia Civil acredita que o traficante de drogas Messias Barbosa de Pádua, 60, o Velho, e o comparsa Alexandre Cardoso, 41, o Gordo, intermediaram a venda das armas para um ladrão de bancos e carros-fortes, mas o criminoso recusou por causa do péssimo estado de conservação.

A reportagem não conseguiu contato com os defensores de Messias Barbosa de Pádua e Alexandre Cardoso. O espaço continua aberto para manifestações.

Das 21 metralhadoras furtadas, 13 eram de calibre 50, capazes de derrubar aeronaves e perfurar blindados, e outras oito de calibre 7,62. Oito armas foram encontradas no bairro Gardênia, zona oeste do Rio de Janeiro, e foram deixadas em um veículo por integrantes do CV (Comando Vermelho).

Em São Roque, no interior paulista, foram recuperadas mais nove metralhadoras. O secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse que o armamento iria para criminosos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Nas duas apreensões – em São Paulo e no Rio de Janeiro – ninguém foi preso e os detalhes de como os policiais dos dois estados chegaram ao armamento não foram revelados. Até ontem à noite (28), as quatro metralhadoras restantes ainda não tinham sido recuperadas.

Fonte: UOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2023/07:41:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...