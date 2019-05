Inscrições do Sisu do 2º semestre vão de 4 a 7 de junho

Estudante pode se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga (Foto:Reprodução)

Podem se inscrever no Sisu os candidatos que fizeram o Enem de 2018 e tenham obtido na redação nota que não seja zero

As inscrições para o segundo semestre de 2019 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vão de 4 a 7 de junho. O Sisu é o sistema pelo qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes podem escolher até duas opções de curso, sendo possível alterá-las durante o processo de inscrição.

Podem se inscrever no Sisu os candidatos que fizeram o Enem de 2018 e tenham obtido na redação nota que não seja zero. Também não podem estar na situação descrita no item 2.5 do Edital do Enem 2018.

Segundo as normas do Sisu, é importante lembrar que algumas instituições adotam notas mínimas e/ou médias mínimas para inscrição em determinados cursos. Nesse caso, se a nota do candidato não for suficiente para concorrer àquele curso, o sistema emitirá mensagem com esta informação no momento da inscrição.

O estudante poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga. Ele deve utilizar o número de inscrição e a senha do Enem do ano passado.

As inscrições podem ser feitas pela internet até 7 de junho. Não há cobrança de taxa. O resultado será divulgado em 10 de junho. Entre 11 e 17 de junho será o prazo para o candidato participar da lista de espera.

A matrícula da chamada regular ocorre entre 12 e 17 de junho. Já a convocação em lista de espera será feita a partir de 19 de junho.

Cronograma

4/6 a 7/6: período de inscrições.

10/6: resultado da chamada regular.

11/6 a 17/6: prazo para participar da lista de espera.

12/6 a 17/6: matrícula da chamada regular. Devendo ainda observar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.

19/6: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data.

