Agentes penitenciários protestam e cobram chamada de aprovados em concurso no PA

Foto:(Reprodução/G1 PA — Belém)

Segundo os manifestantes, os excedentes ainda não foram chamados aos postos de trabalho mesmo com vagas em aberto.

Um grupo de agentes penitenciários realizou um protesto nesta terça-feira (19) na avenida Almirante Barroso, em frente ao Palácio do Governo, em Belém. De acordo com os manifestantes, o movimento criticava a situação dos excedentes do último concurso da Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) que ainda não foram chamados aos postos de trabalho.

A categoria também protesta contra a realização de outro processo seletivo, por parte do Governo do Estado, mesmo com os candidatos aprovados no concurso anterior aguardando a chamada para trabalhar. Durante o protesto, os manifestantes ocuparam uma faixa da avenida Dr. Freitas, no sentido São Brás, bloqueando a passagem de veículos. O trânsito foi liberado na via por volta das 12h.

Em nota, a Susipe informou que representantes do Governo do Pará receberam uma comissão de aprovados no concurso para tratar sobre a nomeação de excedentes. Após a conversa, o Ouvidor Geral do Estado, Arthur Houat, informou à Secretaria de Administração do Estado (Sead), que enviará um parecer interno sobre a convocação de excedentes, que será encaminhada à Procuradoria Geral do Estado (PGE). O caso deve ser analisado pelo órgão até a próxima segunda (25).

Por: G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...