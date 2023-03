Casal de servidores de Canaã dos Carajás morre em acidente de trânsito na PA-160

Motorista do outro veículo envolvido supostamente fugiu sem prestar socorro. (Foto:Reprodução de Portal Pebão).

Filho das vítimas chegou a ser socorrido com vida. Acidente aconteceu no último domingo, 19

Um acidente de trânsito deixou um casal morto na noite do último domingo, 19, na rodovia PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará.

As vítimas foram identificadas como Nilde Maria dos Santos, professora do ensino público, e o esposo, José

O filho do casal, que seguia no bando de trás do veículo, chegou a ser socorrido com vida e foi encaminhado para o hospital municipal – de acordo com o Portal Pebão. Não há atualizações sobre seu estado de saúde.

Detalhes publicados pelo site Portal Pebão dão conta de que o acidente envolveu dois veículos, que seguiam em sentidos opostos e se chocaram frontalmente: o carro de passeio onde segui a família dos servidores públicos e uma caminhonete. Em imagens que circulam pela internet, às margens da rodovia, os dois aparecem com os capôs completamente amassados.

Ainda conforme informações do site, o motorista do outro veículo envolvido no acidente teria fugido do local sem prestar socorro. Em nota oficial da Polícia Civil do Pará (PC), foi confirmada a informação de que o motorista ainda não foi identificado:

“A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de Canaã dos Carajás, no domingo (19). Agentes da unidade estiveram na zona rural do município, local do acidente entre dois veículos com duas vítimas fatais identificadas como José Antonio Diniz Namedio e Nilde Maria dos Santos.

O condutor do veículo onde estavam as vítimas foi levado para atendimento médico. Diligências são realizadas para apurar as circunstâncias da ocorrência e para a identificação do motorista do outro veículo”, diz a PC.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a remoção dos corpos dos servidores.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/16:32:50 com informações do O Liberal.

