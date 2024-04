(Foto: Reprodução)- Eles são apontados como os principais suspeitos de matar dois idosos em Peixoto de Azevedo.

Ines Gemilaki, de 48 anos, e o filho dela, o médico Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos, foram presos em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, nesta terça-feira (23). Eles foram identificados pela Polícia Civil como os e se entregaram voluntariamente. Veja no vídeo o momento da chegada deles na delegacia.

Mãe e filho que invadiram casa e mataram dois em Peixoto de Azevedo são presos.

Leia mais:https://t.co/1IsGAyKX7Q pic.twitter.com/h2wryVwqIk — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 23, 2024

Prisão de marido e cunhado de pecuarista

O suspeito Márcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, e irmão dele, Éder Gonçalves Rodrigues, foram presos por participação no crime nesta terça em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. Eles participaram da fuga de Ines e Bruno.

Eder Gonçalves Rodrigues confessou a participação no duplo homicídio. As buscas foram realizadas em uma casa na região central de Alta Floresta.

VÍDEO | Suspeito de participação em duplo homicídio em Peixoto de Azevedo é preso com irmão em Alta Floresta-MT.

Leia mais: https://t.co/OMEFad8f5Z pic.twitter.com/i9nt1Xi2Bz — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 23, 2024

O crime

As imagens mostram que havia pelo menos 10 pessoas na casa. Em determinado momento, é possível ver que as pessoas que estão na casa começam a correr e outras a se abaixarem, após ouvirem os disparos. Logo depois aparece uma mulher loira e atira em um homem.

Outra imagem externa mostra a mulher armada saindo e o filho com uma espingarda. Eles atiram contra a casa. O marido da mulher estaria na caminhonete e deu cobertura para eles.

Peixoto de Azevedo: Mãe e filho entram atirando em residência de garimpeiro e provocam chacina.

Leia mais: https://t.co/68r3T9APYN pic.twitter.com/bfXzjFeVV4 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 21, 2024

Fonte: Primeira Página e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2024/16:57:35

