Al Pacino é pai aos 83; esses famosos tiveram filhos após os 60 anos

Muitos astros, como o ator de Hollywood, tiveram filhos em idade avançada – (Foto:© Getty Images).

Embora seja mais difícil para as mulheres terem filhos em uma certa idade, a história é diferente para os homens. Aos 83 anos, Al Pacino acaba de dar as boas-vindas ao quarto filho – o primeiro com a namorada Noor Alfallah, de 29. Um representante do astro confirmou a notícia em 15 de junho de 2023 e revelou que o bebê se chama Roman Pacino.

O ator foi ligado romanticamente pela primeira vez a Alfallah em abril de 2022, com referências à grande diferença de idade dominando as manchetes, mas claramente eles não se importaram com as notícias.

Embora nunca tenha se casado, o veterano de Hollywood já era pais de três, sendo a mais velha, Julie Marie, nascida em 1989, quando ele tinha quase 50 anos. Uma década depois, Pacino teve gêmeos, Anton James e Olivia Rose, com a atriz Beverly D. Ângelo.

Famosos brasileiros, como os apresentadores Pedro Bial, Roberto Justus e Serginho Groisman, também foram pais depois dos 60.

Na galeria, conheça as celebridades que experimentaram a paternidade na idade madura!

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/17:27:03

Notícias gratuitas no celular1

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...