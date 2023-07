Alagoano de 10 anos conquista medalha de prata em olimpíada de matemática nos Estados Unidos

(Foto:Reprodução) – Um alagoano de apenas 10 anos de idade, aluno do 5º ano de uma escola privada de Maceió, foi um dos destaques da 4ª Olimpíada Copernicus de Matemática, realizada em Nova York, entre 9 e 13 deste mês de julho.

A etapa final aconteceu na Universidade de Columbia, em Nova York. Durante toda a competição foram recebidos 2.567 exames on-line e 445 foram finalistas.

Raphael Villanova Matos conquistou medalha de prata, sendo o único do Nordeste a conseguir esse lugar no pódium.

A primeira fase foi pela Internet e contou com a participação de estudantes de 40 países, em 25 de março deste ano. A segunda etapa, intitulada Round Global, foi presencial.

