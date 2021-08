Alana Maldonado derrota georgiana e conquista ouro no judô na Paralimpíada

Bruna Alexandre fez história ao disputar a final do tênis de mesa na Paralimpíada de Tóquio, pela classe 10. Primeira mulher brasileira a chegar a uma decisão da modalidade em Jogos Paralímpicos, a atleta brasileira fez um bom jogo contra a australiana de origem chinesa Qian Yang, mas acabou derrotada por 3 sets a 1 (parciais de 13-11, 6-11, 11-7 e 11-9).

No primeiro set, Bruna chegou a abrir vantagem com 8 a 3, mas Yang reagiu e conseguiu levar por 13 a 11. Na segunda parcial, a brasileira voltou a abrir vantagem, mas conseguiu segurar e fechou em 11 a 6. O terceiro set foi bastante equilibrado, mas Yang desgarrou no final e triunfou por 11 a 7. No quarto set, Bruna chegou a reagir após estar perdendo por 7 a 3, mas acabou sendo derrotada por 11 a 9 e ficou com a prata.

Por:Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...