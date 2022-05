Aldenize Xavier é empossada como reitora da Ufopa pelo ministro da Educação

Reitora Aldenize Xavier e vice-reitora Solange Ximenes com o ministro da Educação, Victor Godoy,e o secretário executivo do MEC, Wagner Vilas Boas. – (Foto: Luís Fortes/MEC)

O ministro da Educação, Victor Godoy, empossou na tarde desta quarta-feira, 4, a reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Aldenize Xavier, escolhida pela comunidade acadêmica em consulta prévia e informal realizada em 2021, com resultado homologado pelo Conselho Universitário (Consun). A solenidade de posse ocorreu em Brasília, no gabinete do ministro.

Ao iniciar a cerimônia, Godoy passou a palavra à reitora, que, em seu discurso, destacou a importância estratégica da Ufopa para o desenvolvimento dos municípios do Oeste do Pará, a partir de um modelo sustentável e capitaneado pela ciência e pesquisa feita na região, apontando a necessidade de se continuar investindo na expansão da universidade. “É um desafio que envolve várias vidas, e vidas que acreditam muito no potencial transformador da universidade, no que eu também acredito”, declarou a reitora.

Aldenize agradeceu a parceria da professora Solange Ximenes, que assume o cargo de vice-reitora, e enfatizou as conquistas que a universidade já teve, apresentando ao ministro o registro fotográfico das obras entregues à comunidade acadêmica.

O ministro parabenizou a reitora e declarou grande expectativa em relação ao papel das universidades federais. Em sua fala, reconheceu a queda gradativa do orçamento na educação e a necessidade de fortalecer a área. “É um desafio muito grande que a gente tem. O investimento em educação é fundamental e nós temos trabalhado nessa perspectiva de buscar também alternativas, parcerias”, afirmou.

O professor Hugo Diniz, que deixou o cargo de reitor no mês de abril passado, esteve presente à cerimônia e foi mencionado pela reitora como uma referência a ser seguida na construção de um legado para a Ufopa. “Hoje é um dia especial, que coroa essa vitória da comunidade acadêmica. Uma celebração da autonomia universitária, da autonomia do nosso Conselho Superior. Saio da gestão com o sentimento de que a universidade está muito bem encaminhada e pronta para os novos desafios, para dar as respostas à altura e com a velocidade necessária”, afirmou após a cerimônia o ex-reitor Hugo Diniz.

A vice-reitora agradeceu a comunidade acadêmica pela confiança no projeto institucional que vem sendo construído. “Nós vamos trabalhar intensamente para garantir as respostas que a comunidade tem-nos pedido. Pensar a universidade para a região amazônica, com essa diversidade, com os desafios que têm sido apresentados a nós, de fato, reforça esse compromisso de garantir que essa instituição se consolide cada vez mais e responda aos anseios, às demandas e aos interesses do seu povo”, declarou Solange Ximenes.

Integrando a mesa solene estavam ainda o secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Souza, e o secretário executivo, José Barreto Júnior. Pela Ufopa, parte da equipe da Administração Superior participou da cerimônia: o chefe de gabinete, Edson Almeida; a diretora do Campus Monte Alegre, Marcella Radael; a pró-reitora da Cultura, Comunidade e Extensão, Ediene Pena Ferreira; o pró-reitor de Gestão Estudantil, Luamim Tapajós; e a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, Lenise Vargas.

Fortalecimento de parcerias institucionais: A equipe que acompanhou a cerimônia de posse esteve na capital federal para uma intensa agenda institucional nos dias 3 e 4 de maio, com o objetivo de apresentar a nova gestão, além de realizar e fortalecer parcerias institucionais.

Na tarde da terça-feira, 3, houve uma reunião com a Fundação Nacional do Índio (Funai) para propor a celebração de um termo de cooperação a partir do qual se possa viabilizar o atendimento de uma série de demandas, como a oferta do curso de Licenciatura Intercultural e espaços de pesquisa em áreas indígenas.

Ainda no dia 3, os deputados federais Nilson Pinto (PSDB/PA) e Vivi Reis (PSOL/PA) receberam as gestoras da Ufopa. Na oportunidade, foram apresentados projetos que buscam fortalecer as ações do navio-hospital-escola Abaré, consolidar o Núcleo de Laboratórios na Unidade Tapajós e propor a construção de um espaço cultural e de apoio à pesquisa na vila de Alter do Chão.

A oferta dos cursos de Pedagogia, em Óbidos, e de Engenharia Sanitária e Ambiental, em Santarém, para atender a moradores de assentamentos rurais, no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), foi discutida em reunião com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) na manhã do dia 4.

Em seguida, junto à Diretoria de Programas e Bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foram discutidos aspectos relacionados à gestão da pesquisa e da pós-graduação na região.

Encerrando a agenda da Reitoria, pouco antes da cerimônia, houve reuniões na Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (DDR) e na Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde (DDES) para apresentação da nova equipe e alinhamento de demandas institucionais junto ao Ministério da Educação (MEC).

A pró-reitora da Cultura, Comunidade e Extensão, Ediene Ferreira, também esteve em reunião, dia 4 de maio, com Olgamir Amancio Ferreira, decana de extensão da Universidade de Brasília (UnB) e presidente do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, para tratar sobre ações extensionistas no âmbito universitário. O pró-reitor de Gestão Estudantil, Luamim Tapajós, participou nos dias 3 e 4 do Encontro Nacional do Fórum Nacional dos Pró-Reitores(as) de Assuntos Estudantis (FONAPRACE). (A informação é da Ascom Ufopa)

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/05/13:53:15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...