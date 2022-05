Guarantã: Câmeras registram momento que homem é assassinado em salão ( Foto: Divulgação)

O homicídio foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (05-05) por volta das 13h em um salão de cabeleireiro localizado na Avenida Dante Martins de Oliveira, no município de Guarantã do Norte.

Segundo informações a vítima identificada como Nelson Favoreto, de 46 anos, estava no salão aguardando ser atendido, quando em dado momento dois suspeito, adentrou no estabelecimento e desferiu vários golpes de faca contra a vítima. As câmeras de segurança registraram toda a ação.

O Corpo de Bombeiros foram acionados e de imediato foram até o local, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Judiciária Civil e a Politec estão no local.

Ainda não se sabe a motivação do crime.

Veja o vídeo abaixo:

Homem é assassinado dentro de salão a facadas no Mato Grosso;(Veja o vídeo) https://t.co/7ByIP1CAa1 pic.twitter.com/99mokfERb3 — Adecio Piran (@AdecioPiran) May 6, 2022

