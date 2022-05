Isenção IPVA 2022 no Pará: confira os carros que não precisam pagar imposto

(Foto:Reprodução Internet) – A isenção do IPVA 2022 é para carro com 15 anos de fabricação ou mais. Saiba quais são os modelos isentos:

No Pará, carros com 15 anos de fabricação ou mais não precisam pagar o IPVA 2022 .

Você sabia que o ano de fabricação do veículo pode garantir a isenção na taxa de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)? Pensando nisso, o portal O Liberal.com trouxe a lista com os modelos livres de cobrança a partir de 2022.

No Pará, a exigência para que o IPVA seja dispensado é que o carro tenha 15 anos ou mais de fabricação. Isso também funciona para o Amazonas, Espírito Santo, Piauí, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Tocantins e também no Distrito Federal.

Veja quais modelos isentos no Pará a partir de 2022:

* Audi A3 2005;

*Chevrolet Astra 2005;

* Chevrolet Celta 2005;

*Corsa 2005;

*Citroën C5 2005;

*Fiat Doblo 2005;

*Fiat Ducato 2005;

*Fiorino 2005;

*Fiat Siena 2005;

*Fiat Stilo 2005;

*Ford EcoSport 2005;

*Ford Fiesta 2005;

*Focus 2005;

*Peugeot 206 CC 2005;

*Renault Scénic 2005;

*Volkswagen Gol G2 2005;

*Gol G3 2005;

Volkswagen Golf 2005;

*Volkswagen Parati 2005.

Fonte:*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/05/2022/14:04:16

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...