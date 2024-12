Alerta! Mais chuvas em todo o Pará nesta quinta-feira (12)

Lá vem ela… A previsão do tempo indica mais chuvas nesta quinta-feira (12) em todo o Pará | Foto: Antônio Melo/Diário do Pará

Segundo Inmet, todo o Pará integra a área amarela, que representa o alerta de perigo potencial, com possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos que podem atingir 40 a 60 km/h.

As tradicionais chuvas do inverno amazônico chegaram e, definitivamente, não estão para brincadeiras. Sem hora definida para cair, basta olhar para o céu cinzento que o paraense já solta uma expressão conhecidíssima: “lá vem ela”, se referindo às chuvas.

Com a chegada do mês de dezembro, elas estão cada vez mais presentes e quem pensou que poderia ter uma trégua nesta quinta-feira (12), talvez com o pensamento de aproveitar um dia ensolarado, está muito enganado.

O alerta, segundo o Inmet, quer dizer que a possibilidade é de chuvas com acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos que podem atingir 40 a 60 km/h.

Esse fenômeno pode provocar ainda riscos moderados, incluindo a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e até descargas elétricas, devido à intensidade das chuvas e dos ventos.

Cuidados e recomendações

AÇÕES DE EMERGÊNCIA

Em situações de emergência, a população pode obter mais informações e orientações diretamente com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros.

Dessa forma, se estamos no “tempo dela” (chuva) no Pará, sobretudo em Belém (PA), que apresentou chuvas nos últimos dias e que causaram alagamentos, engarrafamentos, queda de energia, entre outros transtornos, é bom se precaver e deixar a sombrinha separada.

Em caso de rajadas de vento, é importante evitar se abrigar sob árvores devido ao risco de queda. Veículos não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, uma vez que os ventos fortes podem provocar danos estruturais.

Outro alerta é sobre o uso de aparelhos eletrônicos: o INMET recomenda que a população evite deixar dispositivos conectados nas tomadas para reduzir o risco de danos causados por descargas elétricas.

⚠ #Atenção: Previsão de chuvas intensas até amanhã (12), em áreas do AC, AM, RR, PA, AP, MA, TO, BA, MG, RJ, SP, MS e em todo o estado de RO, MT, ES, GO e no DF. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h. pic.twitter.com/jaHHziRSaQ — INMET (@inmet_) December 11, 2024

