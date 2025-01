ALERTAS INMET- Fortes tempestades no Pará: ventos podem atingir 100 km/h, diz Inmet

O Inmet emitiu alertas de chuvas intensas para o Pará e outros estados. Saiba como se preparar e se manter seguro durante as tempestades.

O início da semana será de tempo instável no Pará, com risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

A segunda-feira (13) começou nublada e com chuva em Belém. Cenário meteorológico normal pra esta época do ano na região, mas é bom ficar ligado!

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para hoje, que encobrem quase todo o território nacional, incluindo o Pará. Ao todo, 23 estados e Distrito Federal estão sob alerta.

Conforme o Inmet, os alertas correspondem à baixa intensidade, sendo um de “perigo potencial”, na cor amarela, e média intensidade, de “perigo” na cor laranja. Apenas a Região Sul do país não será impactada pela instabilidade.

Tempo instável

Além do Pará, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins também vão estar com o tempo instável.

O alerta de “perigo”, na cor laranja, aponta a possibilidade de que as precipitações tenham entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos até 100 km/h).

