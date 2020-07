Saiba como economizar energia elétrica durante o verão amazônico

Equatorial Pará dá dicas de como evitar desperdícios e economizar energia neste período

O verão amazônico é a estação mais quente do ano para o paraense, e suas altas temperaturas junto ao período de isolamento social devido a pandemia do Covid-19, podem fazer com que alguns hábitos domésticos fiquem mais intensos, como o consumo de energia elétrica. O uso mais frequente de equipamentos como geladeira, ar condicionado e de computadores, sem os devidos cuidados, pode representar um acréscimo importante no valor da conta de energia.

Neste período, historicamente, o consumo residencial aumenta por volta de 2% em decorrência das altas temperaturas. Por isso, é necessário que todos se conscientizem da importância de modificar os hábitos com o uso racional de energia elétrica, a fim de gerar mais economia para o bolso e ao meio ambiente.

De acordo com o líder da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, a economia de energia deve começar desde o ato da compra do produto. “Hoje os equipamentos são vendidos com Selo Procel de eficiência, que mostra ao consumidor os equipamentos mais eficientes e que consomem menos energia. Deve-se sempre observar as etiquetas no momento da compra. O selo A é o mais eficiente e o E menos eficiente”, destaca.

Outro fator importante e decisivo para um consumo mais sustentável é o uso consciente de um dos equipamentos mais explorados durante o verão, o ar condicionado. “Nos casos de aparelhos que ficam ligados por longos períodos, é importante que contenham a tecnologia inverter. Este sistema oferece maior eficiência, com o ajuste do compressor conforme a necessidade. No caso dos aparelhos comuns, a recomendação é colocar a temperatura no 23º e programar para desligar, pelo menos 30 minutos antes de sair do ambiente”, completa Willian.

Para evitar o aumento na conta de luz, a distribuidora elaborou algumas dicas com medidas simples, ao alcance de todos em casa, referente ao uso mais consciente e sustentável de energia sem abrir mão do conforto. Confira as dicas de como economizar energia no verão:

GELADEIRA – É responsável por cerca de 30% do valor da conta de luz. Deve-se evitar abrir e fechar a todo instante e não guarde alimentos quentes em seu interior. Roupas secando atrás da geladeira também devem ser evitadas.

ILUMINAÇÃO DA CASA – Abuse da luz natural. A iluminação doméstica pode representar cerca de 25% do custo por mês. Evite acender lâmpadas durante o dia e dê preferência as lâmpadas de LED que são mais econômicas em até 80%.

COMPUTADORES e NOTEBOOKS – Utilizar o recurso de economia do monitor e desligue quando ninguém estiver usando. Evite o modo stand-by, pois também consome energia.

CARREGAMENTO DE CELULARES – Não deixar os celulares carregando a noite toda e nem os carregadores conectados sem o aparelho. Essas atitudes provocam o desperdício de energia.

BOMBA D’ÁGUA – A ligação elétrica da bomba deve ser feita por profissional de confiança, pois instalações malfeitas acarretam fuga de corrente e aumento de consumo. O ideal é também armazenar o máximo de água na caixa d’água para não precisar ligar a bomba mais vezes.

LAVADORA DE ROUPA – Acumular uma grande quantidade de roupas para lavar de uma vez só é o ideal. Não esqueça de utilizar a capacidade máxima.

Foto:Reprodução

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fonte:Ascom Equatorial Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...