Prefeita faz licitação para compra de pinga, cerveja, vinhos e licor em MT

O edital de licitação foi publicado no dia 15 de fevereiro deste ano e homologado pelo Tribunal de Contas Estadual (TCE) no dia 22 de março.

A Prefeitura de Alto Taquari, a 484 km de Cuiabá, realizou uma licitação no valor de mais de R$ 1,3 milhão para compra alimentos e bebidas. Entre as dezenas de itens, estão:

Aguardente – nacional, mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, teor alcoólico 40%,cachaça tipo prata, embalada em garrafa de vidro. Quantidade: 08 por R$ 8,00 = R$ 64,00

Cerveja – nacional – preta, long neck, de água, malte, cereais não maltados, carboidratos, lúpulo, antioxidante ins316, teor alcoólico 5%, baixa fermentação, garrafa de vidro 355ml. Quantidade: 150 por R$ 4,20 = R$ 630,00

Vinho – nacional, branco miolo, teor alcoólico 12%, garrafa de vidro 750ml. Quantidade: 09 por R$ 8,70 = R$ 78,30

Vinho – nacional, rose, suave, teor alcoólico 11%, garrafa de vidro 750ml. Quantidade: 14 por R$ 26,00 = R$ 364,00

Vinho – nacional, tinto seco, tipo miolo, teor alcoólico 12%, garrafa de vidro 750ml. Quantidade: 14 por R$ 26,00 = R$ 364,00

Licor – fabricação estrangeira, álcool neutro hidratado, açúcar, café, baunilha e caramelo, teor alcoólico 26,5%, obtido do café, garrafa de vidro 750ml. Quantidade: 10

A Prefeitura de Alto Taquari afirmou, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que trata-se de registro de preço e que boa parte dos itens previstos no procedimento de Registro de Preço, como a cachaça, licor, vinho, cerveja escura, são utilizados em receitas culinárias realizadas em projetos sociais, como por exemplo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, baile de debutante e que, devido ao agravamento da pandemia, diversos eventos previstos foram cancelados, razão pela qual os itens não serão adquiridos pela gestão. Mas os itens estarão disponíveis para compra numa hipótese futura de retorno das atividades. (Confira a íntegra da nota no final da matéria).

Outros itens que chamam a atenção são 688 unidades de canela em pau pelo preço de R$ 60,80, totalizando R$ 41.830,40, 5841 unidades de café especial – tipo exportação, por R$ 11,00, somando R$ 64.251,00, 1.665 pacotes de uva-passa a R$ 6,00, totalizando R$ 9.990,00, e 855 unidades de leite condensado, por R$ 5,10, que totaliza R$ 4.360,50.

Alto Taquari tem pouco mais de 11 mil habitantes.

Confira a íntegra da nota:

“A Prefeitura de Alto Taquari vem a público retificar determinadas informações que foram pontuadas na reportagem sem a clareza necessária para o bom entendimento da comunidade:

1º – A modalidade de licitação realizada ocorreu por meio de “Registro de Preço”, o que significa dizer que o Município poderá fazer a aquisição durante todo o ano de 2021, conforme a necessidade. De modo que os itens licitados correspondem a uma “mera estimativa anual” para todas as secretarias municipais, não se traduzindo em aquisição imediata;

2º – Boa parte dos itens previstos no procedimento de Registro de Preço, como a cachaça, licor, vinho, cerveja escura, são utilizados em receitas culinárias realizadas em projetos sociais, como por exemplo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, baile de debutantes;

3º – Vale ressaltar que, devido ao agravamento da pandemia, diversos eventos previstos foram cancelados, razão pela qual os itens não serão adquiridos pela gestão. Mas os itens estarão disponíveis para compra numa hipótese futura de retorno das atividades;

4º – Pontuamos ainda que todos os preços registrados no procedimento licitatório refletem os valores praticados na economia local/regional e foram submetidos à análise dos órgãos de fiscalização.

Por fim, o município se coloca à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Todos os documentos relativos ao processo licitatório estão disponíveis no site da Prefeitura de Alto Taquari: www.altotaquari.mt.gov.br.”

