Alinhamento raro de 7 planetas acontecerá em 2025; saiba como assistir

Foto: Reprodução | Sete planetas do Sistema Solar estarão visíveis ao mesmo tempo. Embora alguns alinhamentos sejam comuns, reunir tantos planetas é mais raro.

O céu noturno será palco de um fenômeno astronômico incomum em 2025. Na noite de 28 de fevereiro, sete planetas do Sistema Solar — Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte — estarão visíveis ao mesmo tempo. O evento, conhecido como grande alinhamento planetário, é uma oportunidade rara de observação.

Antes do grande alinhamento, em 21 de janeiro de 2025, seis planetas — Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus e Saturno — poderão ser vistos simultaneamente. A única exceção será Mercúrio.

Embora alguns alinhamentos sejam comuns, reunir tantos planetas é mais raro. Um alinhamento de cinco ou seis planetas já é considerado significativo, enquanto o de sete astros é pouco frequente.

Por que os planetas se alinham?

Os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol em um plano chamado eclíptica. Apesar de suas órbitas serem ligeiramente inclinadas, elas estão próximas o suficiente para que, de tempos em tempos, pareçam se alinhar quando vistos da Terra. O efeito é resultado do movimento natural dos planetas ao longo de suas órbitas.

Embora os alinhamentos não sejam as filas perfeitas que aparecem em diagramas, os planetas parecem se organizar ao longo de uma linha imaginária no céu, que acontece porque todos os planetas orbitam em um mesmo plano, como sulcos em um disco.

Às vezes, eles se encontram no mesmo lado do Sol enquanto completam suas órbitas, permitindo que sejam vistos simultaneamente no céu. Esse é o fenômeno que ocorrerá nas noites de 21 de janeiro e 28 de fevereiro de 2025.

Como observar

A observação dependerá de fatores como localização geográfica, horário e condições climáticas. Instrumentos como binóculos ou telescópios podem ser necessários para visualizar os planetas com maior nitidez. Além disso, ferramentas interativas ajudam a planejar a experiência:

Hora e Data: fornece horários de nascer e pôr dos planetas, além de suas localizações no céu.

Stellarium: exibe as posições celestes de forma acessível.

Sky Tonight: aplicativo que usa GPS para mostrar a posição dos objetos no céu em tempo real.

Escolher locais com baixa poluição luminosa e céu limpo será essencial para aproveitar o evento. O alinhamento planetário é uma chance de observar os movimentos celestes e compreender melhor o funcionamento do Sistema Solar.

